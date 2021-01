Oroscopo di Paolo Fox dal 1 al 7 febbraio: previsioni della settimana

Cosa avrà in serbo per te l’inizio del nuovo mese di febbraio? Lo scopriamo insieme con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Dal momento che i, cielo ti vuole bene e Venere ti è favorevole, lasciati andare ad amare. Predilgi relazioni con i segni del Leone e del Sagittario.

Sul lavoro, stanno migliorando le cose, a patto che si facciano le scelte giuse.

Toro

Non benissimo la settimana per i Toro. Nel tuo cuore hai molta voglia di amare, e ora anche i piu diffidenti sono alla ricerca di nuove emozioni.

Mai prendere sottogamba le nuove conosxenze considerato che da venerdì Venere sarà favorevole. Sul lavoro non puoi pretendere tutto e subito. La tua voglia di abbreviare i tempi ti spinge a qualche discussione.

Gemelli

Se esci da un periodo di solitudine tutto è destinato a risolversi nel migliore dei modi. Questo tuo desiderio di amare potrà avvicinarti a delle buone persone, ma cerca di nonambire troppo all’impossibilità.

Anche nel lavoro le cose andranno bene e chi esce da periodi economici non rosei vedrà un po’ di quiete.

Cancro

Per chi esce da storie brutte o comunque spiacevoli esperienze, dopo due anni l’amore ricomincia a sorriderti.

Sul lavoro, stanno per arrivare delle belle notizie, ma tutto sta nel sapersi mantenere attivi nel ruolo che attualmente si ricopre.

Leone

Hai sempre più voglia di sentirti libero di amare per cui ti butterei a capofitto anche in storie che non valgono molto. Cerca solo di non desiderare cose impossibili.

Per il lavoro, adesso sei destinato a mantenere sempre la stessa posizione, in quanto le cose non sono proprio rosee.

Vergine

Questo non è il periodo migliore per l’amore. Sara che ti fai assorbire troppo dal lavoro, ma sembra che tu non abbia tempo per il resto.

Nel lavoro la settimana andrà in lieve calo, e dovrai lottare con le unghie e con i denti per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi.

Bilancia

Venere è positivamente in transito nel tuo segno. È arrivato quindi il momento di fare spazio nella tua vita all’amore.

Anche nel lavoro le cose si muovono nella giusta direzione. Basta solo avere pazienza.

Scorpione

Per l’amore non sono bei momenti. Il tuo essere stressato e nervoso non aiuta le relazioni. La sola cosa che già in tuo favore è la passionalità e il fatto che sai farti perdonare se ami davvero.

Nel lavoro ci vuole prudenza in tutto quello che si fa, per cui le cose andranno un po’ a rilento. Sii cauto.

Sagittario

La tua voglia di metterti in gioco e di provare emozioni, saprà spingerti sulle spiagge giuste. Dopo brutte esperienze è tornato il momento di lasciarsi andare.

Nel lavoro non manca l’ottimismo, soprattutto per chi lavora in ambito creativo.

Capricorno

Marte è favorevole e quindi predilige i nuovi rapporti amorosi e consolida quelli già esistenti.

Proprio per questo periodo ottimista, anche a lavoro non dovresti avere particolari tipi di problemi.

Acquario

Sei in piena rivoluzione forse grazie all’influenza dei vari pianeti sul tuo segno. Per i single è arrivato il momento di concedersi una storia d’amore importante.

Sul lavoro, devi usare l’intuito per riuscire a fare richieste e proposte. Cerca però di lasciare andare l’ansia e di non farti prendere dalla fretta. Sii calmo e prudente.

Pesci

L’amore è in fase di recupero, sono favoriti gli incontri e chi esce da una brutta storia lenirà il dolore. Cerca di dare il giusto peso agli incontri del weekend.

Sul lavoro anche il periodo non è deludente e devi sentirti pronto a prendere il volo e a richiedere ciò che è tuo.

