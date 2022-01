Chi è Giusy Meloni, volto di Sportitalia: biografia, curiosità, fidanzato

Fra qualche ora, oggi lunedì 31 gennaio 2022, chiuderà la sessione invernale del calciomercato. Protagonista sui piccoli schermi è stata Giusy Meloni, la giovane conduttrice e il volto di Sportitalia – Calcio Mercato che ha conquistato il grande pubblico del mondo dello sport e del calcio. Andiamo a conoscerla meglio.

La biografia di Giusy Meloni

Giusy Meloni ha 22 anni. La giovane conduttrice è nata l’1 aprile 1999 a Roma. A livello televisivo può vantare esperienze nell’ambito di recitazione, doppiaggio e, anche, da attrice. Proprio sotto quest’ultimo aspetto, una delle attività più significative riguarda il cortometraggio “Addicted”. È alta 169 centimetri ed è da evidenziare come, da poco tempo è alla conduzione del primo telegiornale realizzato in lingua inglese dalla redazione di Sportitalia. Conosce anche lo spagnolo ed è appassionata di calcio.

In questa esperienza nel calciomercato di Sportitalia è stata affiancata dapprima da Ahlam El Brinis e, successivamente da Eleonora Incardona.

Vita Privata di Giusy Meloni

Giusy Meloni è una ragazza molto riservata e non lascia trapelare nulla sui suoi social media ufficiali della vita privata. Su Instagram, attualmente, vanta 80mila followers e pubblica foto che mettono in risalto la sua bellezza mediterranea, oltre che viaggi e luoghi visitati ma non vi sono tracce di relazioni sentimentali o relazioni intimi.

Chissà che prima o poi si riuscirà a capire se la bella romana è single o felicemente impegnata in un rapporto d’amore.

