“Basta mi sono rotto il…”: cosa ha causato la reazione di Barù? – VIDEO

Quanto sta accadendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 fra Barù e Jessica Selassié è uno degli argomenti principali del reality show targato Mediaset. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona sta dimostrando, inoltre, una certa insofferenza verso alcune dinamiche e strategie che si sono palesate e, di recente, si è messo in mostra per aver rivolto critiche verso lo stesso programma.

Le critiche di Barù verso il GF Vip

Barù sul Grande Fratello Vip ha dichiarato senza mezzi termini: “Non lo farei vedere mai ai miei figli”. Con il gieffino, gli autori hanno molto lavoro da effettuare visto che le sue uscite sono spesso imprevedibili. Anche i rapporti che sta intrecciando dentro la casa più spiata d’Italia sono temi di discussione. Riguardo Nathaly Caldonazzo, Barù è abbastanza diretto: “È cattiva dentro”. E, invece, con Jessica negli ultimi giorni, si sono avvicinati molto.

Barù annoiato da Alex, Delia e Soleil

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù, si sente annoiato dal triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più…”. In riferimento, invece, a rapporti che considera veri e sinceri, questo il suo pensiero sulla principessa etiope: “Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella”. Fra il gieffino e Jessica non sembrerebbe essere una semplice amicizia.

Barù geloso

Jessica Selassié si è trova in camera a parlare con Gianluca Costantino e a un certo punto i due, ridendo e scherzando, si sono abbraciati. Dall’altra parte della stanza c’era proprio Barù apparso molto ombroso mentre osservava la scena. Poco dopo è stato Antonio Medugno ad avvicinarsi e sussurrare qualcosa a Jessica.

Quando Jessica Selassié si è accorta che Barù guardava la scena con i nuovi arrivati ha iniziato a scherzare. La principessa ha detto il più classico degli “Antò! Fa caldo” per sbottonarsi un po’ la camicetta sul décolleté. A questo ‘gioco’, però, Barù non c’è stato e, alquanto contrariato, ha lasciato la stanza dicendo: “Basta, mi sono rotto il ca…”. Insomma, è stata o no una scenata di gelosia?

