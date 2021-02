Sanremo 2021, Fedez rimane in gara nonostante lo spoiler parziale: il motivo

L’Organizzazione del Festival ha deciso di non prendere alcun provvedimento di squalifica per Fedez a Sanremo 2021

Nessuna squalifica da Sanremo 2021 per Fedez e Francesca Michielin. A comunicarlo è stata la stessa Organizzazione del festival in una nota dove si legge: “A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”.

Il caso scoppiato ieri sera su Twitter è quindi rientrato. Sui social, quando aveva cominciato a circolare il filmato nel quale si sentivano i primi secondi di “Chiamami per nome”, brano in gara per Sanremo 2021, è partita un’accesa polemica. Non solo: il Codacons è intervenuto per richiedere la squalifica immediata.

Per quale motivo si è arrivati a tale decisione? Stando quanto comunicato dall’Organizzazione, la direzione artistica ha considerato estremamente ridotta la durata dell’interpretazione del filmato diffusa sui social. Quindi, non rivelerebbe per sé la canzone, che non può ritenersi divulgata, in quanto mantiene le peculiarità di novità richiesta dal regolamento del festival.

