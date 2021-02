Il Trovatore di Verdi con Luciano Pavarotti in onda su Rai 5

Sebbene messo in scena anni fa, il Trovatore di Verdi che andrà in onda su RAI 5 racchiude molto più valore di altre edizioni recenti. Sarà forse per la presenza di tanto cappello di Luciano Pavarotti?

Info e curiosità

È il grande tenore Luciano Pavarotti a portare in scena il Trovatore di Giuseppe Verdi. La versione in esame è quella del 1990, all’epoca acclamato al Teatro Comunale di Firenze. Si tratta di uno spettacolo diretto da Zubin Mehta, con la regia di Giuliano Montaldo.

Cast e personaggi

Completano il cast insieme a Pavarotti personaggi come Antonella Banaudi, Dolora Zajick, Giorgio Zancanaro, Francesco Ellero D’Artegna e Barbara Frittoli. La regia televisiva è curata da Tonino Del Colle.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui