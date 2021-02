Mamma ho perso l’aereo, cosa fa oggi il bambino protagonista del film?

Questa sera su Italia Uno andrà in onda un classico come “Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York”, il secondo capitolo che vede come protagonista sempre Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister.

Nel primo film Kevin viene dimenticato a casa dalla sua famiglia, mentre nella seconda pellicola, che vedremo questa sera, il piccolo McCallister sbaglia aereo e finisce a New York mentre i familiari sono a Miami.

I due film hanno fatto diventare Macaulay Culkin una vera e propria star, nonostante la giovanissima età dell’attore statunitense (12 anni, ndr) all’epoca dell’uscita di “Mamma ho riperso l’aereo”.

Grazie anche ad altri film come Pagemaster e Richie Rich, il giovane Culkin accumulò ben presto un patrimonio enorme che venne poi sperperato dal padre.

Come ricorda anche “Chefinehafatto”, Macaulay Culkin ha attraversato anche momenti difficili, specialmente a causa del consumo di droghe. Da qualche tempo sembra aver pienamente ripreso in mano la sua vita. Nel 2019 ha recitato nel film Changeland: nel cast era presente anche Brenda Song, con cui l’attore è tuttora legato sentimentalmente.

Nel dicembre 2018, Macaulay Culkin è tornato nuovamente alla ribalta in tutto il mondo grazie allo spot girato con Google, dove ripropone alcune scene di “Mamma ho perso l’aereo” ma con l’aiuto di Google Assistant.

