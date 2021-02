Chi è Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini e pronipote del Duce?

Ecco chi è Romano Floriani Mussolini, giocatore della Lazio Primavera, figlio di Alessandra Mussolini e pronipote del Duce

Romano Floriani Mussolini è il giocatore della Lazio Primavera allenata da Leonardo Menichini. È noto soprattutto per essere il figlio di Alessandra Mussolini, nonché pronipote di Benito Mussolini.

Lo abbiamo visto nelle ultime due partite della Lazio giocate contro la Juventus e il Milan, anche se è rimasto in panchina. Il figlio della Mussolini è nato nel 2003, ha lo stesso nome del nonno Romano Mussolini, noto artista e musicista jazz.

Abbiamo già visto Romano Floriani Mussolini in televisione, in occasione della partecipazione della mamma a Ballando con le Stelle. Il suo è un nome importante che di certo non passa inosservato. Si sta parlando molto di lui da quando è approdato nella Primavera della Lazio.

Alessandra Mussolini non ha voluto commentare la carriera calcistica del figlio. In un’intervista rilasciata all’AdnKronos ha infatti detto: “Non voglio commentare nulla, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non gradisce alcun tipo di intromissione, né io né lui vogliamo strumentalizzazioni.”

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, Romano Floriani Mussolini probabilmente preferisce mantenere riservata la sua sfera personale.

Sara Fonte

