Cotto e Mangiato ricetta 2 febbraio 2021: spaghetti con broccoli e acciughe

In compagnia di Andrea Mainardi vediamo come fare gli spaghetti con broccoli e acciughe. Direttamente Cotti in padella con la tecnica della risottata.

La ricetta

Per preparare questa ricetta ti servono:

Cavoli broccoli

Acciughe

Cipollotto

Spaghetti

Burrata

Pane raffermo

Procedimento

In una padella soffriggere il cipollotto con le acciughe e l’olio. Poi aggiungere i broccoli lessati e tagliati. Dunque sfumare con la birra. Quanto sarà abbastanza Cotto versare direttamente nella padella gli spaghetti crudi e coprirli con l’acqua tiepida. Lasciar cuocere otto minuti circa. Quando l’acqua sarà del tutto asciugata, far saltare ancora un po’ in padella, poi impiattare con sopra una mozzarella burrata.

