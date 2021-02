Chi è Ferruccio De Bortoli? Età, carriera e vita privata del noto giornalista

Ecco chi è Ferruccio De Bortoli, età e carriera dell’ex direttore del Corriere della Sera

Ferruccio De Bortoli è un giornalista molto noto in Italia. Per molto tempo ha lavorato al Corriere della Sera, ha diretto il quotidiano due volte per poi diventare editorialista.

Il giornalista è nato il 20 maggio 1953 a Milano, sin da ragazzo ha manifestato la sua grande passione per il giornalismo. La sua carriera è iniziata quando aveva vent’anni, venne assunto al Corriere dei ragazzi come praticante.

Ferruccio De Bortoli è stato nominato direttore del Corriere della Sera nel 1993, un incarico che ha ricoperto fino al 2003. Il giornalista è poi diventato direttore de Il Sole 24 Ore fino al 2009. Dopo questa importante esperienza è tornato a lavorare a Il Corriere della Sera, per poi diventare editorialista nella stessa redazione. Fu anche nominato presidente della nota casa editrice Longanesi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, il noto giornalista ha sempre preferito tenere lontana dai riflettori la sua sfera personale. Da molti anni è sposato con una donna di nome Elisabetta, dal loro amore sono nati due figli.

Ferruccio De Bortoli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 febbraio 2021 su Rai Uno per parlare insieme a Lucia Annunziata della crisi di governo.

Sara Fonte

