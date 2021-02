Chi è “Inuyasha” il manga che dà il titolo dell’ultimo singolo di Mahmood

Con il suo sorriso di popstar, Mahmood unisce urban e tradizione, rap e radiofonia, Battiti Live e collaborazione con Massimo Pericolo. Con credibilità e originalità.

Inuyasha è il singolo uscito oggi di Mahmood, un altro secondo album è atteso per il 2021. L’estetica è di stampo Orientale in tema manga, il titolo del pezzo che richiama l’omonimo fumetto giapponese.

Inuyasha è un’originale fusione senza alcun rivale nel nostro pop. Mahmood lascia la sensazione di un artista in crescita continua. L’ultimo brano, uscito oggi, mostra influenze che si integrano e si confondono meglio, mentre delineano l’unicità del personaggio.

Il demone Mahmood protegge chi viaggia insieme a lui

Mahmood si sacrifica per il bene della sua musica, per il bene dei suoi rapporti sociali. Il suo dualismo si crea e si distrugge: “Metterò il peggio di me, dentro ad una crisalide, per non farti più male se lo farai anche te“.

“Inuyasha” e Mahmood sono due personaggi che si toccano inconsapevolmente, in un viaggio di scoperta. Nel brano regna un equilibrio sonoro anche con l’artista milanese.

Il manga preso in considerazione è un essere sovrannaturale dalle sembianze di cane. Si tratta di un personaggio immaginario e protagonista dell’omonimo cartone creato da Rumiko Takahashi, da cui, in seguito, è stata tratta una serie animata.

Dalla sua mano esce il vortice del vento che si impadronisce di ciò che vuole. Un demone che si vuole vendicare, per avere perso il suo amore.

Durante le notti di novilunio, Inuyasha si trasforma in un essere umano e perde tutti i suoi poteri. Egli ha un fratellastro, il cattivissimo Sesshomaru. I due si odiano a morte, si combattono per contendersi la mitica spada Tessaiga che deriva da una zanna del loro defunto padre.

Tutto è più veloce e ritmico nel brano, Mahmood lascia il segno di ciò che ha costruito, quando canta: “passare tutti i giorni insieme fa paura, dirti che voglio stare solo è difficile“.





