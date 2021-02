Chi è Ivana Spagna? Età, carriera e vita privata della cantante

Ecco chi è Ivana Spagna, età, vita privata e carriera della nota ed amata cantante

Ivana Spagna è una famosissima e amata cantante, autrice e compositrice, tantissimi sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera.

La cantante è nata il 16 dicembre 1954 a Valeggio sul Mincio. È stata corista per Endrigo, per la Vanoni e ha scritto per molti autori. Il successo lo ha però raggiunto nel 1986 con Easy Lady e Jealousy, in tutta Europa ha venduto 2 milioni di copie. Il suo primo disco rimase nella top 75 inglese per dodici settimane.

Ivana Spagna si traferì a Los Angeles, con il tempo divenne famosa in tutto il mondo. Nel 1994 è uscito il brano Il cerchio della vita, colonna sonora del Re Leone. L’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Gente come noi, si aggiudicò il terzo posto.

Grande successo ha ottenuto anche E che mai sarà nel 1998, ha venduto 100 mila copie. Due anni dopo è uscito Con il tuo nome, nel 2002 ha invece realizzato una favola animalista per bambini, Briciola, storia di un abbandono.

Tanti altri dischi le hanno fatto conquistare moltissimo successo e popolarità, Ivana Spagna ha venduto più di 10 milioni di dischi nella sua lunga carriera. Il suo ultimo singolo Cartagena, con Jay Santos, è uscito nel 2019.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante ha sposato il musicista Patrick Debort nel 1992 dopo otto anni di relazione. Il loro matrimonio naufragò dopo solo una settimana. Lei era rimasta incinta, ma perse il bambino.

Ivana Spagna ha avuto un’importante storia d’amore con il suo manager Ugo Cerruti. Dopo quindici anni di relazione fu lei a mettere fine al loro amore a causa dei loro continui litigi e di molti tradimenti.

La nota e stimata cantante sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

