GF Vip, la contessa De Blanck ha avuto un flirt con il padre della De Grenet: “Era bellissimo”

La contessa Patrizia De Blanck ha confessato di aver avuto una breve storia in passato con il papà di Samantha De Grenet

Flirt passati continuano ad emergere e a lasciare di stucco di telespettatori del GF Vip 5. Nella puntata di venerdì 5 febbraio infatti durante l’incontro tra Samantha De Grenet e suo padre Mario è arrivata una bomba dall’ex gieffina Patrizia De Blanck. Quest’ultima ha confessato di aver avuto un flirt proprio con il padre della gieffina quando aveva 20 anni.

“Ciao signor Mario, come va?” ha chiesto la contessa De Blanck collegata dallo studio a signor Mario mentre stava abbracciando la figlia Samantha. Il padre della gieffina ha risposto in modo positivo e poi ha fatto un complimento alla contessa. “Anche a te ti vedo piuttosto bene” ha replicato la De Blanck. “Avevate avuto un flirt?“ ha chiesto subito Alfonso Signorini. “Sì, in passato. Lui era bellissimo” ha risposto la contessa. “Pensa Samantha poteva essere nostra figlia” ha aggiunto la socialite classe 1940.

Il padrone di casa ha poi spiegato che ancor oggi Mario è un bell’uomo. “Io avevo vent’anni e lui ventitré, eravamo tutti bellissimi. Oggi, ho ottant’anni e lui ottantatré, e quindi gli anni passano per tutti” ha affermato la contessa.

