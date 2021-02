Chi è Alice Peroni, la figlia della famosa cantante Syria?

Ecco chi è Alice Peroni, figlia d’arte anche lei ha fatto il suo debutto nel mondo della musica

Alice Peroni è nota per essere la figlia della famosa cantante Syria e del deejay Pier Paolo Peroni. Come i suoi genitori anche lei si sta facendo spazio nel mondo della musica.

La giovane ragazza è nata l’1 ottobre 2001, la madre Syria nel 2003 le dedicò una speciale canzone scritta quando era incinta, il titolo è Lettera ad Alice. La Peroni è figlia d’arte, probabilmente è per questo che ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era ancora una bambina.

Alice Peroni ha fatto il suo esordio nel mondo della musica all’età di 17 anni. Nel 2018 ha infatti duettato con il padre nella cover degli Ark intitolata It takes a fool to remain sane.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, probabilmente preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Ad oggi non sembra avere alcun profilo social, non sappiamo se la figlia della nota cantante sia single o impegnata sentimentalmente.

Syria sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

