Ecco chi è Simone Fratini, il compagno di Barbara De Rossi, età e carriera dell’imprenditore

Simone Fratini è un imprenditore, socio fondatore di Capelli for you, noto soprattutto per essere il compagno di Barbara De Rossi.

Il compagno della nota attrice è nato a Firenze il 30 agosto 1971, ha undici anni in meno della De Rossi ma la differenza d’età per loro non è mai stato un problema. Ad oggi sono più innamorati e felici che mai.

Non sono molte le informazioni che si conoscono su Simone Fratini, sappiamo che la sua azienda è molto conosciuta in tutta Italia. L’imprenditore e l’attrice si sono conosciuti nel 2015, lui rimase subito folgorato dalla De Rossi.

Dopo il loro primo incontro si sentirono a lungo per telefono, quando decisero di incontrarsi di persona scattò subito la passione e da quel momento non si sono più separati. In più occasioni Barbara De Rossi ha dedicato speciali parole al compagno, con lui ha ritrovato il sorriso dopo il fallimento dei suoi due matrimoni.

In passato l’attrice è stata infatti sposata con Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, con quest’ultimo ha avuto la figlia Martina. Insieme da circa sei anni sono più innamorati e complici che mai, sono in molti a pensare che potrebbero decidere di convolare presto a nozze.

Barbara De Rossi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

