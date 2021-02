Amore infedele: trama e curiosità sul film sentimentale del 2019

L’Amore infedele è il film sentimentale del 2019 che andrà in onda oggi, 9 febbraio, alle ore 21.30, su Tv8.

Il titolo originale del film è To Have and To Hold, che in italiano significa Avere e tenere. Tutti i dettagli e le curiosità su questo film.

Amore infedele: trama, trailer, curiosità e cast

Amore infedele è un film sentimentale made in USA della durata di 87 minuti. La regista è Monika Mitchell.

Tutto si concentra sulla figura di Alice, che vuole diventare una grande chef, ma anche farsi una famiglia e avere dei figli. Un giorno, viene a lavorare a un suo catering una ex fiamma di liceo, Joe.

I due si fidanzano e lui le chiede di sposarlo. Lei accetta. Purtroppo, però, si accorge presto che, mentre lei bada alla famiglia, Joe pensa a tradirla con altre donne.

Così, la donna si sentirà attratta dal fidanzato di una sua amica…

Il cast è composto da:

Erika Christensen: Alice.

Rekha Sharma: Gina.

Carmel Amit: Emily.

Andy Favreau: Harry.

Antonio Cupo: Joe.

Celeste Ziegler: Michelle.

La pellicola del 2019 si basa sul romanzo di Jane Green che ha lo stesso titolo.

