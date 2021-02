Transporter, la saga: curiosità su tutti i film. Ci sarà un nuovo capitolo? Cosa sappiamo finora

Transporter è una saga di film americani d’azione iniziata nel 2002. Il protagonista sembra un semplice autista, ma in realtà è un mercenario che si trova spesso a dover combattere con mafiosi e delinquenti di vario genere.

Quali sono tutti i film della saga e ci sarà un seguito? Come è cominciato il tutto?

The Transporter (2002)

Il primo capitolo della saga che presentò Jason Statham al mondo ebbe la regia di Corey Yuen e Louis Leterrier. Costò 21 milioni di dollari, ma ne guadagnò oltre 25 milioni solo negli USA. Anche i DVD andarono a ruba.

Nel primo capitolo, Jason è un ex soldato delle forze speciali. Come mercenario, ha il compito di portare dei pacchi senza sapere di cosa si tratta. Quando sospetta che ci possa essere una persona, infrange questa regola e apre il plico.

Scopre così che dentro c’è una ragazza, Lai, e decide di salvarla.

Il cast è composto da:

Jason Statham: Frank Martin;

Shu Qi: Lai;

Matt Schulze: Darren ‘Wall Street’ Bettencourt;

François Berléand: Tarconi;

Ric Young: Mr. Kwai;

Doug Rand: Leader;

Didier Saint Melin: Boss.

Transporter 2 Extreme (2005)

Il capitolo che vedremo stasera su Italia Uno alle 21.20 si chiama Trasporter 2 Extreme. Diretto da Louis Leterrier, il film fu girato tra Florida e Francia.

Costò 32 milioni, ma ne portò a casa oltre 43 milioni di dollari solo negli USA. Frank diventa autista di un ministro che vuole approvare leggi contro la droga. rapiscono il figlio dell’uomo e gli iniettano un virus letale in 4 ore. Frank dovrà salvarlo.

La colonna sonora è composta da:

“Naughty Girl” – Alexandre Azaria score;

“Cells” – Servant;

“Icarus” – Amen Birdmen;

“Painful” – Sin;

“Main Theme” – Alexandre Azaria score;

“Life Support” – The Strays;

“The Body” – Servant;

“Talk Amongst Yourselves” – Grand National;

“Kendo” – Alexandre Azaria score;

“Saviour” – Anggun;

“Revolution” – Kate Natua;

“Paris Four Hundred” – Mylo;

“Can You Handle It” – Shakedown;

“Chase” – The Cinematics;

“Voodoo Child” – DJ Cam;

“Jet Boxing” – Alexandre Azaria score.

Il cast è composto da:

Jason Statham: Frank Martin;

Alessandro Gassmann: Gianni Chellini;

Amber Valletta: Audrey Billings;

Kate Nauta: Lola;

Matthew Modine: Jeffey Billings;

Jason Flemyng: Dimitri;

François Berléand: Tarconi.

Transporter 3 (2008)

Il nuovo capitolo della saga arrivò nel 2008 con la regia di Olivier Megaton. Lo stesso Statham collaborò alla sceneggiatura.

Per essere sicuro che consegnerà il plico, il nuovo cliente dà a Frank un bracciale che esplode se lui si allontana. Anche in questo caso, però, nel plico c’è una donna da salvare, Valentina.

Frank, scoprendolo dopo la consegna, farà di tutto per salvarla, mentre il suo ex cliente tenterà di ucciderlo.

Il film costò 31 milioni di dollari e ne ottenne 77 milioni al botteghino mondiale (senza contare DVD, ecc.). In Italia, uscì solo in DVD.

Il cast è composto da:

Jason Statham: Frank Martin;

Natal’ja Rudakova: Valentina;

François Berléand: Ispettore Tarconi;

Robert Knepper: Johnson;

Jeroen Krabbé: Leonid Vasilev;

Alex Kobold: Leonid Vasilev;

David Atrakchi: Malcom Manville;

Yann Sundberg: Flag;

Eriq Ebouaney: Ice;

Semmy Schilt: Gigante;

David Kammenos: Guidatore del Supermarket;

Silvio Simac: Mighty Joe;

Oscar Relier: Guidatore;

Timo Dierkes: Otto;

Igor Koumpan: Poliziotto ucraino;

Paul Barrett: Capitano.

Transporter 4: Refueled (2015)

A grande richiesta, nel 2015 arrivò un nuovo capitolo, The Transporter Legacy (The Transporter Refueled). Diretto da Camille Delamarre, è un reboot della saga.

Infatti, non ha nemmeno Jason Statham nel cast. Nel film, Frank riceve l’incarico da una donna di trasportare un pacco. La donna, però, lo coinvolgerà prima in una rapina, poi nell’omicidio di un boss che si arricchisce con la prostituzione minorile.

Per avere la certezza che l’uomo parteciperà all’affare, la donna ne rapisce il padre.

Il cast è composto da:

Ed Skrein: Frank Martin;

Ray Stevenson: Frank Martin Sr.;

Loan Chabanol: Anna;

Gabriella Wright: Gina;

Tatjana Pajkovi?: Maria;

Yu Wenxia: Qiao;

Raša Bukvi?: Arkady Karasov;

Noémie Lenoir: Maissa.

Transporter 5 (2021?)

Il sequel è nell’aria e c’è anche chi ipotizzava un’uscita nel 2021. Al momento, però, gli unici trailer disponibili sono fan made. Un’altra voce di corridoio parla del ritorno di Statham nel cast, ma non ci sono conferme.

La saga ha avuto anche una serie Tv, andata in onda tra il 2012 e il 2014, chiamata Transporter, The Series. In Italia, la prima stagione è andata in onda su Rete 4 nel 2013 e la seconda nel 2018.

Leggi anche => Cattivissimo me: tutte le curiosità sulla saga di Gru e dei Minions, ci sarà un seguito?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui