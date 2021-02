Chi è Mal? Età, carriera e vita privata del noto cantante

Ecco chi è Mal, pseudonimo di Paul Bradley Couling, età e carriera del noto cantante

Mal, pseudonimo di Paul Bradley Couling, è un noto cantante nato il 27 febbraio del 1944 a Llanfrechfa.

Quando era molto giovane ha svolto diversi lavori prima di dedicarsi alla sua più grande passione, la musica. Ha iniziato la sua carriera nel gruppo The Meteors, facendosi chiamare Mal Ryder.

Il cantante si esibì per la prima volta in pubblico al matrimonio della sorella, pian piano divenne sempre più noto nel Regno Unito fino a conquistare un grande successo anche in Italia. Mal rifondò il gruppo The Primitives. La band incise un solo album con l’etichetta Piper Club, poi il cantante iniziò a cantare come solista.

La sua più famosa canzone è Pensiero d’amore. In passato ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, nel 1971 ha cantato Non dimenticarti di me sul palco dell’Ariston insieme ai Nomadi. Sei anni dopo è uscito il brano Furia, con il quale ha conquistato non poco successo. Da quel momento la sua carriera ha subito un declino.

Lui stesso in una passata intervista ha rivelato che il successo di Furia lo ha rovinato. Queste le sue parole: “Nel 1975 avevo una canzone per Sanremo, bellissima. In attesa del Festival la mia casa discografica di allora mi propose di cantare Furia per una serie televisiva, dicendomi che comunque il telefilm avrebbe avuto poco successo. Accettai. Seguirono mesi incredibili, dovettero bloccare tutte le fabbriche di dischi presenti in Italia per stampare solo Furia.2

E ancora: “Il discografico, a quel punto, vedendo il risultato strepitoso ottenuto dal disco, non mi fece più partecipare a Sanremo, affidando ad altri la mia canzone. Che poi vinse il Festival”.

Mal ha realizzato un disco dedicato alla sua carriera. In merito a ciò ha detto: “È un lavoro a cui tengo molto. Si chiama La donna che c’è in te e contiene anche un inedito con lo stesso titolo dell’album. È un inno a tutti questi anni meravigliosi, e raccoglie i miei più grandi successi, da Parlami d’amore Mariù, Pensiero d’amore a Occhi neri occhi neri. Amo stare sul palco e continuo a fare concerti, mi piace girare l’Italia nonostante non sia più un ragazzino”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantante è sposato con Renata Couling, dal loro amore sono nati due figli.

Mal sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 10 febbraio 2021 su Rai Uno,

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui