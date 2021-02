Cotto e Mangiato ricetta 11 febbraio 2021: zuppa invernale

Come si prepara la zuppa invernale? Lo scopriamo insieme a Tessa Gelisio a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per preparare la zuppa avremo bisogno di:

Coste

Patate

Carote

Fagioli

Verza

Cipolla

Pane Raffermo

Brodo vegetale

Procedimento

Per prima cosa tagliare le coste le cipolle le patate e la verza. Tagliare sottilmente anche le carote. In un pentolone alto mettere ad appassire cipolla e olio poi aggiungere il sedano e le patate. Ancora le carote, e poi le coste e la verza. Far cuocere allungando con brodo vegetale, e solo in ultima cottura aggiungere i fagioli. Mettere nel tegame del pane raffermo e versare sopra la zuppa dunque servire cocente.

