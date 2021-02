Chi è Luciano Fontana? Età e carriera del giornalista e direttore del Corriere della Sera

Ecco chi è Luciano Fontana, giornalista e direttore del Corriere della Sera. Età e carriera

Luciano Fontana è un noto giornalista, dal 2015 è il direttore del Corriere della Sera.

Lo stimato giornalista è nato l’11 gennaio 1959 a Frosinone. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico si è laureato all’Università Sapienza di Roma nella facoltà di Filosofia.

Con il tempo Luciano Fontana ha capito che la sua più grande passione era il giornalismo, decise infatti di intraprendere la carriera giornalistica all’Ansa come corrispondente. È stato assunto dalla redazione de l’Unita come praticante nel 1986. Ha collaborato con loro per undici anni scrivendo articoli di politica e cronaca, è stato poi nominato capo dell’ufficio centrale.

Ha iniziato a lavorare al Corriere della Sera nel 1997. Luciano Fontana fu nominato vice direttore nel 2003, sei anni dopo divenne condirettore. Dal 2015 ricopre il ruolo di direttore del Corriere della Sera.

Il noto giornalista ha scritto anche un libro nel 2018, Un Paese senza leader. Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, non è chiaro se sia estremamente riservato o se sia single.

Luciano Fontana sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 11 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

