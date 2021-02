The Last of Us, in arrivo la serie TV del capolavoro PlayStation

In questi giorni abbiamo appreso che la HBO ha scritturato Bella Ramsey per interpretare Ellie nell’adattamento di Craig Mazin e Neil Druckmann dell’esclusiva PlayStation The Last of Us.

La produzione sembra essere in fermento perché, come riporta Deadline, Pedro Pascal è stato già scritturato per il ruolo di Joel.

Per coloro che non hanno familiarità con il gioco, la storia si svolge in una terra desolata post-apocalittica dove Joel, un contrabbandiere, ha suo malgrado il compito di portare la quattordicenne Ellie fuori dalla zona di quarantena, evitando pericolosi umani e mostri cannibali. Entrambi i registi dovrebbero avere abbastanza familiarità con ambientazioni del genere in quanto Mazin ha in precedenza creato Chernobyl, mentre Druckmann si è occupato della storia originale del videogioco.

Bella Ramsey è un’attrice emergente e molto promettente mentre Pedro Pascal attirerà i fan grazie ai suoi lavori precedenti in Game of Thrones, Narcos e The Mandalorian. Secondo Deadline, Pascal si è recentemente reso disponibile per interpretare una nuova serie e ha ricevuto “diverse grandi offerte dai principali network premium“, ma The Last of Us ha vinto su tutte.

Qualcuno potrebbe domandarsi se in qualche modo questo nuovo progetto possa in qualche modo influenzare il lavoro su The Mandalorian. In realtà, non è proprio una serie che ha bisogno di Pascal sul set, dato che il personaggio raramente si toglie il casco, quindi è più una performance di doppiaggio con gli stuntman Brendan Wayne e Lateef Crowder che gestiscono il lavoro sul set.

In ogni caso la notizia dell’aggiunta al cast di questi due nuovi attori non fa che aumentare l’hype per questo adattamento cinematografico di un gioco uscito ormai nel lontano 2013 ma che, evidentemente, è rimasto nella mente e nel cuore di migliaia di persone.

