A Grande Richiesta – Parlami d’amore: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 13 febbraio su Rai Uno

A Grande Richiesta – Parlami d’amore è lo show canoro in 5 puntate di Rai Uno. La prima puntata è dedicata all’amore per via di San Valentino e inizierà alle ore 21.25.

I conduttori sono veronica Pivetti e Paolo Conticini.

A grande Richiesta – Parlami d’amore: gli ospiti di stasera 13 febbraio

Chi ci sarà a cantare stasera?

Gino Paoli (con Danilo Rea);

Massimo Ranieri;

Gigi D’Alessio;

Riccardo Fogli;

Irene Grandi;

Fausto Leali;

Peppino di Capri;

Michele Zarrillo;

Karima;

Rita Pavone.

Alcune canzoni sono facili da intuire, come Rose Rosse, Una rosa blu, Champagne, mentre altre sono una vera e propria sorpresa di stasera. In tutto, le canzoni saranno 24 e seguiranno 4 temi principali, tutti legati dal filo rosso dell’amore.

Per la prossima puntata, prevista per il 20 febbraio, a condurre ci sarà Flavio Insinna.

