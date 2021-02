Gf Vip, Walter Zenga incontra i figli Andrea e Nicolò: “Proviamo ad instaurare un nuovo rapporto”

L’allenatore Walter Zenga, in collegamento da Dubai con il GF Vip, ha avuto un confronto con i figli Andrea e Nicolò

Continua a tenere botta la vicenda familiare di Andrea Zenga e il suo rapporto complicato con il padre Walter. Nelle scorse puntate del GF Vip 5 l’allenatore ha incontrato il figlio per un confronto faccia a faccia. In quell’occasione, non si è dimostrato molto propenso parlare con Andrea del suo rapporto con il figlio maggiore Nicolò. Nella puntata di venerdì 12 febbraio del reality, è avvenuto un incontro tra tutti e tre.

“Un padre divide mai il bene tra i suoi figli, ma lo moltiplica”, ha esordito così l’ex campione dell’Inter. “Andrea, l’altra volta avrei voluto abbracciarti, darti una pacca sulle spalle da uomo. Il passato non lo recuperiamo più: lasciamoci tutto alle spalle e guardiamo avanti. Proviamo ad instaurare un nuovo rapporto”, ha poi aggiunto Walter, sapendo che il confronto della scorsa settimana era stato un po’ duro. A quel punto, Nicolò si è lasciato intenerire dalle parole del padre ha ammesso che la colpa degli errori è stata in parte anche sua e spera di poter ricominciare il rapporto da zero.

Non è stato lo stesso per Andrea, che non è rimasto molto convinto delle dichiarazioni del padre e del suo invito nella casa a Dubai. “Secondo me non basta dire ‘se volete venite’. È normale che quella non la consideriamo casa nostra”, ha spiegato il gieffino, pregando il padre ad essere più comprensivo. Quest’ultimo ha poi chiesto a suo padre per quale motivo non lo andasse a trovare a casa sua ad Osimo. Papà Walter infine ha spiegato che è davvero interessato a recuperare il rapporto con lui: “tu senti il bisogno che io venga ad Osimo per essere sereno, io vengo“.

