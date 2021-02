Chi è Chiara Nasti, la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo?

Ecco chi è Chiara Nasti, la ragazza che ha conquistato il cuore del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo è nuovamente al centro della cronaca rosa: se da qualche giorno fa la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta ha annunciato di aspettare il primo figlio, che nascerà in estate, il centrocampista della Roma ha ufficializzato un nuovo amore. Lei è Chiara Nasti, fashion blogger e influencer originaria di Napoli.

Nata il 22 gennaio 1998, Chiara ha iniziato la sua attività di fashion blogger già all’età di 16 anni, cimentandosi su Facebook. Nella sua pagina dava consigli di moda, la sua principale passione che l’ha portata ad essere conosciuta ad una buona parte del pubblico femminile. Nel 2016 ha pubblicato un libro intitolato Diario di una fashion blogger e nel 2018 è entrata nel cast de L’Isola dei famosi. La sua partecipazione però durò pochi giorni, poiché decise di ritirarsi dal gioco.

Chiara ha una sorella di nome Angela, anche lei conosciuta al pubblico televisivo italiano per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista. La fashion influencer è nota al gossip per aver avuto flirt con calciatori famosi, tra cui Kevin Bonifazi e Neymar. Attualmente, Chiara è legata sentimentalmente con Nicolò Zaniolo, il quale ha ufficializzato la relazione pubblicando uno scatto di un tatoo con un cuore trafitto da una freccia. Lo stesso condiviso dalla sua ragazza nelle sue Instagram Stories.

Il calciatore giallo rosso inoltre ha spedito delle rose rosse e bianche a Chiara il giorno di San Valentino. E poi è arrivata la prima foto di coppia, con tanto di didascalia scritta dalla giovane influencer: “Sono molto felice”. Insomma, durerà nel tempo oppure sarà un amore passeggero? Chissà.

