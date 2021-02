Chi è Mita Medici? Età, carriera e vita privata della cantante e attrice

Ecco chi è Mita Medici, età, vita privata e carriera della nota attrice e cantante

Mita Medici è una cantante e attrice, il suo vero nome è Patrizia Vistarini. È la figlia dell’attore Franco Silva, anche la sorella è nota, si tratta della sceneggiatrice e scrittrice Carla Vistarini.

È nata il 20 agosto 1950 a Roma e si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo intorno alla seconda metà degli anni sessanta. Nel 1965 all’età di quindici anni ha vinto il concorso Miss Teenager Italiana al Piper Club di Roma.

Mita Medici ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1966 recitando nel film L’estate. L’abbiamo poi vista in altri film come Non stuzzicate la zanzara, Pronto… c’è una certa Giuliana per te, Colpo di sole, Come ti chiami amore? e Plagio.

L’attrice e cantante è approdata anche in televisione nel 1970 in Coralba, uno sceneggiato diretto da Daniele D’Anza. Ha ricoperto anche il ruolo di presentatrice conducendo il Cantagiro sempre nel 1970. Tre anni dopo ha condotto Canzonissima al fianco di Pippo Baudo, cantava lei la sigla iniziale. Nel 1975 ha recitato in televisione ne Al cavallino bianco

Mita Medici su Rai Uno è stata la protagonista del musical Una ragazza. Ha anche posato per la rivista Playboy. Dal 1997 al 2003 ha recitato nella soap opere Un posto al sole, ricopriva però un ruolo secondario. L’abbiamo vista poi nella fiction Centrovetrine.

L’attrice ha recitato anche nella serie Un ciclone in famiglia, era uno dei protagonisti della seconda e terza stagione.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, preferisce infatti mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che Mita Medici ha avuto un’importante e lunga storia d’amore con Franco Califano in passato.

Mita Medici sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 17 febbraio su Rai Uno.

Sara Fonte

