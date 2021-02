La rondine, opera pucciniana, in onda su Rai 5

La Rondine è un’opera lirica che ha segnato la stagione del Teatro dell’Opera di Firenze. Si tratta di un’altra opera di Giacomo Puccini, proposta nell’allestimento curato da Denis Krief (all’epoca per festeggiare i 100 anni della prima rappresentazione al Grand Théâtre de a Montecarlo).

Puccini conclude l’opera nel 1916 e all’epoca sperava di metterla in scena Carltheater di Vienna, ma a causa della guerra non andò in porto. La protagonista dell’opera, Magda, avive la Parigi mondana ma auspica a trovare un grande amore; il suo incontro con Ruggero la mette davanti ad un vortice desiderio, ma quando si decuide a sposarla lei lo lascia per tornare dal suo amante Rambaldo.

Cast e personaggi sono Ekaterina Bakanova, Matteo Desole, Hasmik Torosyan, Stefano Antonucci, Matteo Mezzaro Dario. La regia tv di Daniela Vismara.

