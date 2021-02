Momento “hot” nel parcheggio di un supermercato a Jesi: video subito virale

A Jesi, una coppia di giovani appena maggiorenni ha deciso di incontrarsi in un’area di sosta vicino a un supermercato in pieno giorno per appartarsi.

I due hanno raggiunto il posto con due auto diverse. Poi, nel giro di 5 minuti e 11 secondi, hanno avuto un rapporto sessuale, prima sulla carrozzeria, poi con lei seduta nell’auto.

Al termine, l’uomo si è seduto al lato del guidatore e i due sono andati via. La coppia non si sarebbe accorta di due ragazze, che hanno filmato tutto con i cellulari.

Così, il video hot è finito in diverse chat e sui social. Gli utenti sono rimasti increduli anche per la particolare scelta dell’orario e delle circostanze da parte della coppia.

Infatti, i più curiosi hanno notato che, mentre i due si appartavano, una donna a pochi metri stava portando a spasso il cane. Poi, si vede un uomo che li vede baciarsi e si allontana verso il supermercato.

C’è anche chi prova sdegno per chi ha ripreso la coppia di Jesi o diffuso il video.

