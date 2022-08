Chi è Alice Levine? La conduttrice è sposata? Curiosità e biografia

Alice Levine è una conduttrice radiofonica e televisiva, narratrice e comica inglese, che sta ottenendo una certa popolarità soprattutto grazie alla docu-serie Sex Actually With Alice Levine.

La serie arriva finalmente anche qui in Italia: stasera verrà infatti trasmessa la prima puntata su Real Time, alle ore 23:15. Per realizzare questa docu-serie Alice Levine si è avvalsa della collaborazione di Louis Theroux.

L’obiettivo è parlare di sesso e sessualità senza catene, rompendo i dettami del conformismo e affrontando quello che viene definito un vero e proprio viaggio alla scoperta del sesso, cercando di capire che significato possa avere oggi: solo piacere e denaro o magari anche qualcosa di spirituale?

Alice Levine ha alle spalle un’importante carriera, cominciata con Celebrity Bites su MTV e poi proseguita con molte altre conduzioni, tra cui i Brit Awards, il Festival di Glastonbury, The Circle e tanto altro. Ha ricevuto una serie di premi e nomination come co-creatore e presentatore di My Dad Wrote a Porno, un podcast dove in ogni episodio viene letto un nuovo capitolo di un romanzo erotico amatoriale, intitolato Belinda Blinked.

E per quanto riguarda la vita privata? La conduttrice di Sex Actually With Alice Levine ha avuto una relazione con il chitarrista Edward Ibbotson della band indie rock Life in Film tra il 2014 e il 2017. Non è chiaro se oggi la conduttrice sia legata sentimentalmente a qualcuno.

Su Instagram la 36enne è seguita da quasi 300.000 follower.

