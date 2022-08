Che fine hanno fatto Christina e Tarek di Una coppia in affari? Qual è il loro patrimonio?

Anche in Italia sono moltissimi i fan di Una coppia in affari, il docu-reality statunitense che vede come protagonisti due agenti immobiliari, gli ex coniugi Tarek e Christina El Moussa, che acquistano e rivendono immobili per profitto.

Tarek e Christina sono una giovane coppia con una figlia che hanno deciso di avviare questa attività, pur consapevoli dei rischi: comprare abitazioni diroccate e/o abbandonate, ristrutturarle in tutto e per tutto e rivenderle, ovviamente cercando di trarne un profitto.

Purtroppo dal 2018 Tarek e Christina non stanno più insieme. La coppia aveva vissuto già in passato delle crisi coniugali, anche se durante lo show riuscivano sempre a mostrarsi molto uniti e a mascherare tutto. Ma le cose sono poi precipitate talmente tanto da richiedere anche l’intervento delle forze dell’ordine per le urla che provenivano dalla loro abitazione. Litigi continui, fino ad arrivare ad un vero e proprio scontro fisico che ha portato ad una denuncia da parte dei vicini.

Dopo qualche mese dal divorzio Tarek si era già fatto vedere con la sua nuova fidanzata, una ragazza bionda molto più giovane di lui. Nessuna novità invece per Christina, anche se le indiscrezioni di qualche tempo fa parlavano di un riavvicinamento tra i due ex coniugi.

Ma quanto hanno guadagnato Tarek e Christina? A quanto ammonta il loro patrimonio? Secondo quanto riportato da Celebrity.fm, il patrimonio di Christina El Moussa si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di dollari (circa 11,8 milioni di euro), mentre Tarek si fermerebbe a 10 milioni di dollari, pari a circa 9,8 milioni di euro.

