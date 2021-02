Beautiful anteprime settimanali, trame al 5 marzo 2021: un nuovo divorzio

Le anteprime settimanali di Beautiful mostrano un nuovo divorzio che già ci attendevamo. Durante le puntate dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 sarà evidente quanto sia grave la crisi tra Ridge e Brooke.

Ricordiamo che l’attrice Annika Noelle interpreta Hope nella soap d’oltreoceano. La coppia di cui abbiamo scritto, si mostrerà addolorata per la triste fine del loro matrimonio.

I due sposi, però, non potranno che constatare la sconfitta e legalizzare il loro divorzio, firmando ogni documento obbligatorio per legge.

Anticipazioni Beautiful dal 27 febbraio al 5 marzo 2021: i progressi di Ridge

Sentimentalmente Ridge vedrà fallire il suo matrimonio, il lavoro invece andrà molto bene. Molte iniziative stanno per concretizzarsi alla Forrester, dove Thomas, sempre più preso dalla volontà di avere Hope, la vorrebbe in azienda.

Il figliastro di Brooke desidera e farà il possibile affinchè la donna dei suoi sogni torni a lavorare alla casa di moda. Steffy non si mostrerà convinta, Hope però riterrà che il miglior modo per controllare che ogni situazione proceda secondo i suoi desideri.

Per questo motivo si convincerà a stare vicino al ragazzo. Thomas aveva fatto una promessa anche a Zoe di rientrare alla Forrester. Egli proporrà al padre di organizzare nuovamente la collezione “Hope for the Future“.

Una sfida tra due collezioni, per mancanza di finanze

Ridge sa bene di non poter far fronte alla spesa di due collezioni per la Forrester. Già deve finanziare la collezione, a cui sta lavorando Steffy, Thomas sembrerà trovare la soluzione.

Le due potrebbero competere e rivelare quale sia quella migliore. Thomas confiderà anche a Hope. Steffy penserà che il fratello pensi solo a una nuova occasione per poter stare a fianco alla donna amata. Ridge non riuscirà a convincere sua figlia del contrario.

Hope a non si fiderà e rifiuterà Thomas come stilista. Liam si preoccuperà per la moglie. Egli avrà paura che l’ex consorte accetti di lavorare al fianco del suo rivale.

Liam affronterà Thomas alla Forrester

Liam si recherà così alla Forrester ed affronterà il suo nemico, a cui prometterà di tenerlo d’occhio. Thomas proseguirà nel suo intento e non avrà alcuna paura delle minacce ricevute. Egli, infatti, chiederà a Hope di lavorare con lui.

Hope rifiuterà nuovamente di lavorare con Thomas, ma il giovane non mollerà la presa. Intanto, Liam insisterà con Steffy perché lei si accerti e scopra che intenzioni ha il fratello. I due si recheranno casa di Vinny, spereranno che Thomas abbia fatto qualche confidenza all’amico.

Le anticipazioni sulle vicende appena raccontate, non hanno una risposta, per il momento. Nuove anteprime americane, porteranno la risposta. Nel frattempo, è possibile seguire la replica streaming di Beautiful, che Canale 5 trasmette ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5.

