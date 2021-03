Ecco chi è Rula Jebreal, età, carriera e vita privata della scrittrice e giornalista

Rula Jebreal è una nota giornalista e scrittrice palestinese, nata il 24 aprile 1973 a Haifa.

L’infanzia della giornalista è stata segnata dal suicidio della madre, aveva cinque anni quando la donna è morta. Il padre portò lei e la sorella nel collegio di Dar El-Tifel a Gerusalemme dove hanno vissuto dal 1978 al 1991. Lì ha conosciuto la fondatrice, Hind al-Husseini, considerata da lei come una seconda mamma. In più occasioni ha fatto sapere che la donna le ha salvato la vita.

Nel 1993 Rula Jebreal ha ottenuto una borsa di studio dal governo italiano per studiare all’Università di Bologna fisioterapia. La giornalista parla quattro lingue perfettamente: ebraico, arabo, inglese e italiano.

La sua carriera è iniziata nella redazione de Il resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, occupandosi di temi di cronaca cittadina e temi sociali. Nel 1999 ha iniziato ad occuparsi di politica estera. Nel 2003 ha iniziato a curare la rassegna stampa dei quotidiani in lingua araba su La7, collaborava anche con Il Messaggero.

Rula Jebreal è stata al timone di vari programmi come Omnibus Estate, Omnibus e Pianeta 7. Ha affiancato Michele Santoro in Annozero nel 2006. Dall’anno successivo è autrice e conduttrice di Onda Anomala. Ha poi condotto Mission – Il mondo che il mondo non vuole vedere con Michele Cucuzza.

La scrittrice e giornalista ha scritto quattro romanzi, questi sono: La strada dei fiori di Miral, La sposa di Assuan, Divieto di soggiorno e L’Italia vista con gli occhi dei suoi immigrati, Miral. Nel 2020 l’abbiamo vista al Festival di Sanremo, dove ha affianco Amadeus nel corso della prima serata della Kermesse musicale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la giornalista è stata legata sentimentalmente in passato a Davide Rivalta, dal loro amore è nata la figlia Miral. Insieme all’ex compagno Julian Schnabel ha vissuto per anni a New York si è poi sposata nel 2013 con il banchiere americano Arthur Altschul Jr. Il loro matrimonio è però giunto al capolinea solamente tre anni dopo.

Rula Jebreal sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui