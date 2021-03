Chi è Filippo Magnini? Età, carriera e vita privata dell’ex nuotatore

Ecco chi è Filippo Magnini, età, carriera e vita privata del famoso ex nuotatore

Filippo Magnini è un ex nuotatore, uno dei migliori stileliberista in Italia. È stato due volte campione mondiale e vincitore di più di 17 ori.

L’ex nuotatore è nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, sin da bambino ha manifestato la sua grande passione per lo sport, soprattutto per il nuoto. Diverse sono le discipline che da ragazzo lo hanno appassionato, come il pattinaggio a rotelle, il basket e il tennis. Approda poi nel nuoto e capisce presto che quello è ciò che vuole fare nella vita.

Filippo Magnini entrò nella squadra vis Sauro nuoto vincendo molti premi, all’età di dieci anni si allenava già a livello agonistico nel calcio e nel nuoto. Dopo aver conquistato i primi premi all’età di 16 anni fu convocato in nazionale. A 18 anni iniziò a dedicarsi solo allo stile a rana e allo stile libero. Dopo aver conseguito il diploma al geometra si trasferì a Torino e iniziò a far parte della squadra della Rari Nantes.

La sua carriera inizi nella Pesaro Nuoto. Il suo primo titolo agli Europei lo conquistò in vasca corta di Dublino nel 2004/2005. L’ex nuotatore conquistò un bronzo nella finale stile libero alle Olimpiadi di Atene. Filippo Magnini fu nominato da Carlo Azeglio Ciampi Cavaliere della Repubblica, nel 2005 ottenne a Montreal un oro mondiale. Conquistò un altro oro due anni dopo ai mondiali di Melbourne. La sua carriera a livello agonistico si è conclusa nel 2016 con i campionati europei, dove annunciò in modo ufficiale il ritiro nel 2017.

Nel 2017 è stato accusato di doping, accuse che gli hanno fatto vivere momenti molto dolorosi e difficili. Tre anni dopo il TAS lo ha però assolto da ogni accusa. Dal 2019 ha iniziato un tour in giro per l’Italia chiamato Remind – Know to win con lo scopo di sviluppare una base di fondamentali nozioni per un sano rapporto con lo sport. Oggi Filippo Magnini conduce insieme alla compagna Giorgia Palmas un programma radiofonico dedicato ai problemi di coppia su LatteMiele.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato l’ex nuotatore è stato legato sentimentalmente per anni a Federica Pellegrini. Dopo la loro rottura ha ritrovato l’amore con Giorgia Palmas. Dal loro amore è nata la figlia Mia a settembre del 2020. I due sarebbero dovuti convolare a nozze a marzo del 2020, le nozze sono state però rimandate a causa dell’emergenza Coronavirus. Presto diventeranno marito e moglie ma la data del matrimonio non è stata ancora svelata.

Filippo Magnini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui