Chi è Gad Lerner? Età, carriera e vita privata del giornalista e conduttore

Ecco chi è Gad Lerner, carriera, età e vita privata del giornalista, scrittore e conduttore televisivo

Gad Lerner è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore. È nato il 7 dicembre del 1954 a Beirut, insieme alla famiglia si trasferì a Milano all’età di tre anni.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica al Liceo Berchet di Milano iniziò la sua carriera di giornalista. Collaborava con Lotta Continua nel 1976, ne divenne anche vice-direttore. Il noto giornalista ha poi collaborato con altri quotidiani importanti come Il Lavoro, Il manifesto, Il Corriere della Sera, L’Espresso, Vanity Fair La Repubblica e La Stampa.

Oltre ad essere un noto giornalista è anche conduttore televisivo. Approdò in televisione su Rai Tre con la conduzione di Profondo Nord e Milano Italia. Successivamente ha condotto nel 1997 Pinocchio, prima su Rai Uno poi su Rai Due. Divenne anche il direttore del TG1, un ruolo che però non ha ricoperto per molto tempo.

Gad Lerner iniziò poi a lavorare su La7, conduceva il programma L’infedele ed era il direttore di alcuni notiziari. Sempre su La7 nel 2013 ha condotto Zeta, su La Effe è stato invece al timone di Fischia il vento. Il conduttore e giornalista è tornato in Rai nel 2017 con la conduzione di Operai e Ricchi e poveri. Due anni dopo ha iniziato a condurre il suo nuovo programma sulla Rai insieme a Laura Gnocchi, L’approdo.

Non solo giornalista e conduttore televisivo ma anche scrittore, diversi sono i libri che ha scritto. Tra questi: Agenda rossa, Concetta, Una storia operaia e altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1986 il giornalista si sposò per la prima volta ed ebbe due figli. Nel 2005 si è sposato per la seconda volta con Umberta Barletti, dal loro amore sono nati tre figli.

Gad Lerner sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 23 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

