Cotto e Mangiato ricetta 23 febbraio 2021: pennette agli scampi

Come si prepareranno le pennette agli scampi di Tessa? Lo scopriamo con l’appuntamento quotidiano di Cotto e Mangiato.

Ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di questi ingredienti:

200 grammi di scampi

200 grammi di pennette

50 grammi di panna

Brandy

Acqua gelata

200 grammi di passata di pomodoro

Procedimento

Prendere le teste degli scampi e soffriggere con olio e aglio dunque sfumare con il brandy. Aggiungi l’acqua gelata e porta ad ebollizione il tutto poi aggiungi il pomodoro e lasciar cuocere. Intanto lessare la pasta e da parte tagliare a tocchetti le code sgusciate degli scampi. Una volta che il sugo sarà pronto, filtrarlo e riversarlo in padella aggiungendo gli scampi tagliati. Scolare la pasta al dente far saltare in padella con l’aggiunta di panna e servire.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui