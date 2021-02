Big Sky dal 23 febbraio su Disney+: trama e cast

Big Sky è la prossima serie tv che Disney + metterà in onda a partire dal 23 Febbraio. Ecco trama e cast.

La trama

La storia della nuova serie si incentra sulle indagini che pongono in essere i detective Cassie Dewell e Cody Hoyt. I due spesso si avvalgono dell’aiuto dell’ex poliziotta Jenny Hoyt nonché ex moglie di Cody. Insieme i tre si alleano per cercare due sorelle rapite da un camionista. Nel corso delle indagine emerge però che le ragazze non sono le sole scomparse nella zona. Per Cassie, Cody e Jenny inizia una lotta per salvare le ragazze.

Il cast

Per quanto riguarda i personaggi vedremo:



Jenny Hoyt interpretata da Katheryn Winnick

Cassie Dewell èi Kylie Bunbury

Cody Hoyt è Ryan Phillippe

Inoltre ci sono Brian Geraghty, Dedee Pfeiffer, John Carroll Lynch e molti altri.

