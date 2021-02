Godfather of Harlem dal 23 febbraio su Disney+: trama e cast

Godfather of Harlem è la prossima serie tv disponibile su Disney + a paritre dal 23 febbraio. Vediamo qualche anteprima su trama e cast.

La trama

La nuova serie narra la vera storia del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson. Intorno al 1960, dopo un decennio passato in carcere, torna al suo quartiere e lo trova completamente nel caos. Adesso controlla la zona la camorra italiana, per cui Bumpy si ritrova a dover fare i conti con la famiglia criminale Genovese in una lotta per rinconquistare il posto perso.

Cast, attori e personaggi

Per attori e personaggi, di seguito il nome di alcuni componenti del cast:



Bumpy è Forest Whitaker

Giancarlo Esposito interpreta Adam Clayton Powell, ministro battista

Luis Guzman

Nigél Thatch nelle vesti di Malcolm X,

Antoinette Crowe-Legacy è Elise Johnson, figlia di Bumpy

Erik LaRay Harvey è Del Chance

Elvis Nolasco è Nat Pettigrew

Kelvin Harrison Jr. è Teddy Greene, fidanzato di Stella

Rafi Gavron è Ernie Nunzi,

Lucy Fry è Stella Gigante, figlia di Vincent

Paul Sorvino è Frank Costello

Chazz Palminteri è Joe Bonanno

Vincent D’Onofrio è Vincent Gigante detto “The Chin”

Demi Singleton è Margaret Johnson.

