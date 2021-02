Solar Opposites dal 23 febbraio su Disney+: trama e cast

Per gli amanti delle serie animate, arriva un nuovo cartone a puntate su Disney +. Si parla di Solar Opposites, disponibile dal 23 febbraio. Ecco qualche news sulla trama.

La trama

Questa nuova carina serie animata Solar Opposites si concentra sulla storia di quattro alieni. Tutti sfuggiti dalle grinfie del proprio pianeta (in procinto di esplodere) arrivano sulla Terra e si schiantano su una casa in vendita di un sobborgo americano. A metà tra dubbi e incertezze sul nuovo pianeta in cui dovranno vivere, da un lato vedremo Korvo e Yumyulack che rimangono nauseati dalle nostre abitudini cattive come l’inquinamento, il consumismo e le fragilità dell’uomo, dall’altro Terry e Jesse si innamorano degli umani e della loro vita, imparando ad apprezzare la televisione e il cibo spazzatura.

