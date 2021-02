Chi è Simona Tagli? Età, carriera e vita privata della soubrette

Ecco chi è Simona Tagli, età, vita privata e carriera della nota soubrette

Simona Tagli è una soubrette divenuta molto nota tra gli anni Ottanta e Novanta.

È nata il 22 febbraio 1964 a Milano ed è laureata in Architettura. La showgirl ha manifestato sin da giovane la sua passione per la danza e il mondo dello spettacolo. Iniziò a studiare danza classica alla Scala di Milano e modern jazz nella scuola di Luciana Novaro.

Inizialmente lavorava come modella, poi approdò in televisione nella trasmissione Popcorn come comparsa. Partecipò ad una serie di gag di Gaspare e Zucchero a Drive In, in I-taliani del gruppo comico dei Trettré, l’abbiamo anche vista in MegaSalviShow di Francesco Salvi.

Simona Tagli divenne poi valletta di vari programmi televisivi di Odeon TV dal 1987. Raggiunse l’apice del successo a Domenica In con Gigi Sabani nel 1991 sempre nei panni di valletta. Intorno alla fine degli anni Novanta iniziò a lavorare a TMC, conduceva le trasmissioni al Campionato italiano superturismo. Sulla Rai ha invece condotto Pole Position insieme a Gianfranco De Laurentiis. Ad oggi non conduce alcun programma ma approda spesso in televisione nei panni di opinionista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1997 era convolata a nozze con Fabio Anelli. La Tagli lasciò il marito per Francesco Ambrosoli, dalla loro storia d’amore è nata la figlia Georgia nel 2005. In passato è stata anche legata sentimentalmente ad Antonio Zequila per circa sette anni

Di recere a Pomeriggio Cinque ha rivelato di aver conosciuto una persona speciale, con lui vuole infrangere il suo voto di castità che dura da circa dieci anni. La soubrette non ha però voluto rivelare il suo nome.

Simona Tagli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 23 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

