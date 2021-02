Cotto e Mangiato ricetta del 25 febbraio 2021: frittata di farina di ceci e spinaci

Frittata di farina di ceci e spinaci: ecco la nuova ricetta di Tessa, proposta a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per preparare la ricetta, avrai bisogno di:

160 grammi di spinaci

600 ml di acqua

400 grammi di farina di ceci

50 ml di olio di oliva

Procedimento

In padella con olio e aglio cuocere gli spinaci. Intanto da parte mescolare farina e acqua. Con l’aiuto di una schiumarola togliere i grumi che si sono formati nel composto. Quindi aggiungere gli spinaci ormai cotti e l’olio di oliva. Oleare una terrina e versare il composto. Cuocere in forno a 220 gradi per almeno 30 minuti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui