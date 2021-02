Ecco chi è Samantha Curcio, la prima tronista ‘curvy’ di Uomini e Donne

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne, approdata nel programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dopo la scelta di Sophie Codegoni.

Una tronista diversa dalle altre, è infatti la prima ‘tronista curvy’ ed è bellissima. Conosciamola meglio! La Curcio è nata il 12 ottobre 1990 a Sapri, con la sua famiglia ha un meraviglioso rapporto.

Dopo aver conseguito il diploma Samantha Curcio si è trasferita a Roma per iscriversi all’Università ed è rimasta a vivere nella Capitale. Nel video di presentazione andato in onda a Uomini e Donne la nuova tronista ha raccontato i suoi problemi con il peso, ha sempre fatto fatica ad accettare il suo corpo. All’età di 15 anni pesava 90 kg, decise infatti di seguire una dura e faticosa dieta per perdere peso ed era riuscita a perdere quasi la metà del suo peso.

Con il tempo si è arresa e ha iniziato ad accettare il suo corpo ‘curvy’. Samantha Curcio è una studentessa di Giurisprudenze, a Uomini e Donne ha fatto sapere di aver iniziato a lavorare quando era giovanissima per mantenersi da sola.

In passato la nuova tronista si era già presentata ai casting della trasmissione, a lei la redazione aveva però preferito Angela Nasti, la sorella della più nota Chiara Nasti. Ad oggi ha finalmente l’opportunità di cercare l’amore a Uomini e Donne, troverà la sua anima gemella in trasmissione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

