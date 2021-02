Sanremo, Morgan contro Bugo per la sua canzone: “E’ quella che fu bocciata”, lui replica: “Ennesima sciocchezza”

Morgan attacca nuovamente Bugo e questa volta per la sua canzone “Invece sì”, arriva la replica del collega

Il Festival di Sanremo 2021 non è ancora iniziato e emergono già le prime polemiche. Si tratta di nuovo della bagarre tra Morgan e Bugo, che pare non ancora cessata nonostante sia passato più di un anno fa. Che cosa è accaduto? Ieri sera, mercoledì 24 febbraio, l’ex frontman dei Bluvertigo ha di nuovo attaccato Christian Bugatti, arte Bugo per il suo brano “Invece sì”, che presenterà quest’anno al festival della canzone italiana.

“La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata”, ha scritto Morgan nelle sue Instagram Stories.

Le rivelazioni del cantante sono diventate immediatamente virali sui social. “Morgan sei un tipo rancoroso? Ma no figurati. Proprio io no. Sempre Morgan” ha scritto una utente su Twitter riprendendo la storia dell’artista classe 1972.

“Meno di una settimana a sanermo, morgan ha già iniziato a postare storie, forse sto intravedendo la luce”, ha cinguettato qualcun altro.

C’è chi addirittura si aspetterebbe un’irruzione sul palco dell’Ariston da parte di Morgan, altrimenti resterebbe insoddisfatto: “Se Morgan non dovesse irrompere sul palco di sanremo durante l’esibizione di bugo per dissarlo rimarrei molto delusa sono sincera”.

La replica da parte di di Bugo, però, non è tardata ad arrivare ai microfoni di Radio Capital: “Non rispondo all’ennesima sciocchezza”. Il cantante, intervistato da Selvaggia Lucarelli, inoltre, pare apparso piuttosto infastidito dall’argomento.

Insomma, pare che tra Morgan e Bugo ci sia ancora della maretta, e quindi, per ora di trovare una riappacificazione non se ne parla.

