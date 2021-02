Final Fantasy VII Remake, un nuovo episodio disponibile nella versione PS5

Il mondo di Final Fantasy VII Remake si espande con un nuovo episodio in cui scopriremo nuovi personaggi – come Yuffie Kisaragi – e grandi cambiamenti in vista per la neonata PlayStation 5, chiamato Final Fantasy VII Remake Intergrade.

La versione PS5 del gioco includerà un “episodio nuovo di zecca” che vede i giocatori nei panni del ninja Yuffie Kisaragi in missione per infiltrarsi nella Shinra Corporation insieme a Sonon, un membro di una cellula Avalanche separata.

Insieme ai nuovi contenuti, la versione PS5 sta ricevendo un aggiornamento che aggiunge tempi di caricamento più veloci, una “modalità performance” (che mira a 60fps di gioco), e una “modalità grafica” per il 4K. C’è anche una nuova modalità foto, e un’intervista con il direttore Tetsuya Nomura su Weekly Famitsu rivela che questa modalità potrà contare anche su un supporto parziale per i trigger adattivi del DualShock 5. Nomura afferma anche che nel nuovo episodio si controllerà sempre Yuffie in battaglia; a Sonon potremo impartire comandi ma non sarà direttamente giocabile.

Gli attuali possessori dell’originale Final Fantasy VII Remake per PS4 otterranno la versione PS5 gratuitamente, ma dovranno pagare un extra per il contenuto aggiuntivo di Yuffie.

Final Fantasy VII Remake è stato lanciato nell’aprile 2020 per PlayStation 4, il primo di un numero ancora non meglio precisato di episodi in questa rivisitazioni “a puntate” del gioco originale. Il gioco si concentra interamente su Midgar – una città tentacolare che costituisce solo poche ore nella versione PlayStation di Final Fantasy VII. Oltre a ricreare l’intero mondo del gioco, ad arricchire i suoi personaggi e ad aggiungere trame e personaggi completamente nuovi, FF VII Remake ha anche smosso quelle che erano le fondamenta stesse del gioco.

Nel giugno 2019, il produttore Yoshinori Kitase ha dichiarato che il lavoro sul prossimo capitolo era già iniziato, ma non esistono ancora dettagli a riguardo. Square Enix ha successivamente registrato diversi marchi, tra cui “Ever Crisis” e “The First Soldier“, che hanno suggerito ulteriori tie-in o remake nell’universo di Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà disponibile sia in edizione fisica che digitale al prezzo di 69,99 euro, con una Digital Deluxe Edition disponibile per 89,99 euro sul PlayStation Store che include una colonna sonora e un art book digitale. Ogni versione include il gioco base originale e la patch PS5. Dato che il gioco originale per PS4 è stato venduto per 59,99 euro, confidiamo nel fatto che l’episodio scaricabile di Yuffie costi non più di 10 euro, anche se Square Enix non ha ancora rilasciato nessun dettaglio a riguardo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui