Fortnite, in arrivo il primo fumetto crossover a tema Batman

DC Comics e lo sviluppatore di Fortnite Epic Games stanno unendo le forze per la creazione di un nuovo fumetto crossover a tema Batman e Fortnite.

La miniserie di sei numeri, intitolata Batman / Fortnite: Zero Point, debutterà il 20 aprile e saranno due i numeri che saranno poi lanciati sia a maggio che a giugno prima che la serie si concluda con un numero finale il 6 luglio.

I fan di lunga data di Fortnite potrebbero essersi già emozionati alla menzione del Punto Zero, una palla di energia che distorce la realtà che si libra sopra il centro dell’isola di Fortnite ed è il catalizzatore per i molti crossover di questa stagione. Sembra che il Punto Zero avrà un ruolo chiave in questa miniserie a fumetti, secondo questo riassunto della trama:

“Una crepa spacca il cielo sopra Gotham City… uno squarcio nella realtà stessa. Questo squarcio trascina il Cavaliere Oscuro in un mondo bizzarro e sconosciuto, senza memoria di chi sia o da dove venga… Batman è stato trascinato in Fortnite!“

Mentre combatte per ricordare il suo passato e sfuggire a un ciclo infinito di caos e lotta, si troverà faccia a faccia con personaggi del calibro di Renegade Raider, Fishstick, Bandolier e altri. Sebbene il più grande detective del mondo si sforzi di dare un senso a questo strano nuovo mondo, scoprirà la scioccante verità sull’Isola, cosa c’è oltre il Loop, e come tutto è collegato al misterioso Punto Zero.

I numeri stampati avranno dei codici per gli oggetti di Fortnite a tema DC ispirati al fumetto, e gli abbonati statunitensi all’app DC Universe Infinite otterranno la serie completa e i codici per gli oggetti di gioco gratuitamente.

Questo non è, in realtà, il primo crossover a tema Batman in Fortnite. Lui e Catwoman sono stati aggiunti come skin insieme a un’area giocabile di Gotham City nel 2019, e da allora Epic ha aggiunto skin anche per Harley Quinn, Joker e Poison Ivy.

