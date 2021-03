Ursula non è solo pazza da legare come le anticipazioni Una Vita narrano, sarebbe da rinchiudere in una clinica psichiatrica. Durante la settimana dal 15 al 21 marzo 2021, ricordiamo che la soap è trasmessa anche di domenica, ne vedremo delle belle. Genoveva renderà ridicola la sua amica e rivale, davanti a tutto il ricco quartiere. Sarà così che la anziana istitutrice lascerà Acacias. In seguito ella tornerà e troverà parecchi terribili problemi.

Una Vita puntate dal 15-21 marzo 2021: una settimana movimentata

Iniziano i guai dal primo giorno della settimana, lunedì 15 marzo, Ursula si intrufolerà nella casa di Felipe per notizie su Bilbao, città di Genoveva. Bellita continuerà a prendersi cura di Margarita, svenuta in seguito all’esibizione di beneficenza.

Quindi ella scomparirà senza lasciare alcuna traccia. Camino si arrabbierà con Emilio, scoprirà infatti che sua madre l’ha inviato a spiare i corsi di pittura. Quindi finirà per discutere anche con Felicia.

Martedì 16 marzo, Genoveva perderà la fiducia di Ursula prendendola in giro di fronte ai vicini. Emilio invece deciderà di intercedere per la sorella. Egli chiederà a Felicia di non disturbare i suoi corsi di pittura. Camino regalerà a Maite uno dei suoi ritratti. La pittrice accetterà il dono che conserverà con paura. Perchè mai?

Marcia riuscirà a sistemare le cose con Santiago e diventerà sua moglie?

Mercoledì 17 marzo, vedremo che Marcia, dopo avere sistemato ogni problema con Santiago desidererà di diventare sua moglie. Santiago le prometterà che saranno per sempre felici e lontani da Acacias.

Lolita scoprirà che la sua gelosia per Maite non aveva alcun motivo e tornerà presto ad essere amica con la pittrice. Ramón porterà la pace tra il proprietario del negozio di burro e quello del chiosco.

Giovedì 18 marzo, Genoveva si scaglierà nuovamente contro Ursula, la costringerà incontrare a Agustina e il dottor Maduro. Quest’ultimo è l’uomo che le ha mentito e ha provocato il suo tentativo di suicidio.

Ursula però vuole contattare Cristóbal, l’assassino di Samuel Alday

Venerdì 19 marzo, sapremo che Ursula era colpevole del suicidio di Agustina. Tutti, signori e cameriere, condanneranno la perfida Dicenta Ursula che, se ne andrà da Acacias.

Presto tornerà, dopo avere scoperto dove si trova Cristóbal. Quest’ultimo le racconterà la storia della povera Marlén, amica di Genoveva. Sabato non ci sarà Una Vita, che tornerà Domenica 21 marzo.

Ci sarà una grande gioia per la famiglia Domínguez, il debutto teatrale di Jose ha rallegrato tutti. Bellita invece è riuscita a essere amica di Margarita. Cinta, nel frattempo, ha ripreso la sua carriera da cantante, incoraggiata anche dal padre.

Camino incontra Maite

Camino andrà nello studio di pittura di Maite per iniziare le lezioni. Genoveva tenterà di cacciare Ursula di casa, ma la Dicenta è intenzionata a costringerla a rispettare i patti.

Ursula minaccerà Genoveva di rendere pubblica la verità sulla morte di Alfredo Bryce, ma la signora non si intimorisce e la licenzierà. Felipe e Genoveva ufficializzeranno la loro relazione con un pranzo al Nuovo Secolo.

Camino e Maite andranno a visitare un museo insieme. Felicia non approverà l’interesse della figlia per la pittura che considera una perdita di tempo.

Bellita deciderà di organizzare un concerto benefico nel quale si esibirà Cinta, il cui ricavato sarà devoluto a Margarita. Servante proporrà a Marcelina un’altra idea per incrementare le vendite del chiosco, Lolita e Felicia litigheranno.

Ursula sembra capirà che Genoveva sta per tradirla, proprio come fece un tempo Cayetana.

Marcelina, costantemente spinta da Servante, si batterà contro la concorrenza di Lolita e Felicia, le strategie suggerite dall’ex portinaio sono però costose e insensate.

Genoveva incaricherà Fermin, uno scagnozzo con cui ha avuto rapporti in passato, di rintracciare qualcuno, con l’intento di danneggiare Ursula. Lolita è sempre più affranta a causa dell’interesse che Antoñito dimostra per Maite.

Una Vita, prima di chiudere i battenti, ne mostrerà di tutti i colori. Del resto che si può attendere?

