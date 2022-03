Vito Coppola è gay? Arisa e il ballerino non rispondono: “Non abbiamo una definizione”

Una settimana fa, a ‘Domenica In’, Arisa e Vito Coppola sono stati ospiti di Mara Venier. La cantante ed il ballerino sono stati partner in ‘Ballando con le stelle’, talent che hanno, tra l’altro, vinto nell’ultima edizione. La conduttrice, in maniera come sempre diretta, ha domandato a Coppola dei dettagli sulla relazione con Arisa, dopo che i due sono apparsi discretamente evasivi. Mara Venier ha chiesto se i due hanno una relazione senza girarci troppo attorno.

La risposta di Arisa

Alla richiesta di Mara Venier è stata poi Arisa a rispondere utilizzando delle parole che si prestano a vari tipi di interpretazione: “Io sì, sono fidanzata con lui; lui no, non lo è con me. Io invece sì”. A quel punto, la conduttrice ha domandato alla cantante cosa volesse da Vito Coppola:

Il dialogo è quindi proseguito sul filo dei doppi sensi: “Tu vuoi matrimonio, figli…”. Resta il dubbio sulla relazione che hanno il ballerino ed Arisa.

Vito Coppola è gay? La bordata social

Le voci di gossip, però, sono aumentate ulteriormente in seguito ad una uscita social di Andrea Di Carlo, famoso manager ed ex fidanzato di Arisa, che ha postato in una storia sul suo profilo Instagram una foto della cantante ed il suo insegnante di ballo con un testo che non si presta a molte interpretazioni: “Stop fake get real. Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”. Stando alle parole di Di Carlo, Coppola sarebbe gay ed il rapporto con Arisa sarebbe costruito ad arte. Non sono mancati i fan della coppia che non hanno gradito queste parole.

Arisa e Coppola nuovamente ospiti da Mara Venier

Arisa e Vito Coppola sono stati ancora ospiti a Domenica In. “Non ti ho mai vista così felice“ ha detto la padrona di casa Mara Venier”. “E’ un periodo felice, è vero” ha risposto Aris. Il suo ex insegnante di ballo ha dichiarato poi in merito alla loro relazione: “Non abbiamo una definizione per il nostro rapporto. Non c’è bisogno nel 2022 di dare un’etichetta”. A queste parole hanno fatto eco quelle della cantante: “Sto bene, mi fa stare bene, è un bel periodo. Il nostro rapporto evolve in continuazione, ci conosciamo e cambia sempre tutto”.

