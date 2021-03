Chi è Costantino Della Gherardesca? Età, carriera e vita privata del conduttore

Ecco chi è Costantino Della Gherardesca, età, carriera e vita privata del noto conduttore e opinionista

Costantino Della Gherardesca è un noto conduttore radiofonico e televisivo, da anni nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Il conduttore è nato a Roma il 29 gennaio 1977, la sua infanzia non fu semplice. Quando era solo un bambino soffriva di attacchi d’ansia, i genitori decisero di mandarlo in Svizzera in un collegio. All’età di 14 anni fu invece mandato in Inghilterra in un collegio che cercò di reprimere la sua omosessualità.

Per lui non fu un periodo della sua vita affatto semplice, iniziò anche ad assumere droghe e alcool, ne uscì dopo qualche anno. Si laureò poi alla facoltà di filosofia al King’s College London.

Costantino Della Gherardesca approdò in televisione per la prima volta nel 2001, a Chiambretti C’è su Rai Due. ha ricoperto il ruolo di opinionista nel 2011 a X Factor, l’anno successivo ha partecipato a Pechino Express dove si classificò terzo. Nel 2013 inziò a condurre Pechino Express e Boss in incognito, lavorava anche su Real Time nei programmi Hair – sfida all’ultimo taglio e Best in town – il migliore in città.

Nel 2018 il conduttore su Rai Due ha condotto Le spose di Costantino. La scorsa estate lo abbiamo invece visto al timone del programma Apri e Vinci. A settembre del 2020 ha poi fatto parte del cast di Ballando con le stelle. Da gennaio 2021 Costantino Della Gherardesca ricopre il ruolo di giudice ne Il cantante mascherato.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, sembra che al momento sia single. In passato il conduttore ha però fatto sapere che vorrebbe avere un figlio.

Costantino Della Gherardesca sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 11 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

