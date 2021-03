Tommaso Zorzi nel cast de L’isola dei famosi con un doppio ruolo: ecco quali

Isola dei famosi: l’influencer Tommaso Zorzi ingaggiato per un doppio ruolo

La nuova edizione de L’Isola dei famosi partirà lunedì 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Il cast dei concorrenti è pronto così come quello degli opinionisti, composto da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Come è noto, l’ereditiera emiliana mancherà poiché ha contratto il Covid-19 ed è stata sottoposta alla quarantena.

Oggi, Mediaset ha confermato un nuovo opinionista del reality di Canale 5: si tratta di Tommaso Zorzi. Oltre a quello di opinionista, l’influencer meneghino avrà un altro ruolo: quello di conduttore dello spin-off de L’Isola dei famosi, che andrà in onda sulla piattaforma Mediaset Play nelle prossime settimane.

L’influencer classe 1995 ha fatto sapere ai suoi fan su Twitter, che è già a lavoro.

Ragazzi, dopo questo comunicato di Mediaset, sappiate che START WORK. #tzvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 12, 2021

Insomma, Zorzi non è affatto nuovo a queste attività, dato che ha condotto lo spin-off de La Pupa e il secchione e viceversa, accanto a Giulia Salemi. Quindi, non avrà sicuramente delle difficoltà in quest’avventura.

