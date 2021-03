Una vita anticipazioni episodi 22-28 marzo 2021: il tradimento di Ursula

Ursula è sempre stata considerata la dark lady di Acacias 38, dopo la scomparsa di Cayetana. Nel tempo subentrerà Genoveva, moglie di Samuel Alday, di cui la Dicenta aveva sposato il padre. La Salmeron rimarrà vedova e inizieranno le sue vendette, anche se in seguito si innamorerà di Felipe, ecco come procederà la loro storyline.

Una vita anticipazioni dal 22 al 28 marzo: Ursula racconterà a Felipe chi è veramente Genoveva

Non si può dire, di certo, che il ricco quartiere spagnolo di Acacias ci abbia annoiato. Le puntate finali diventeranno sempre più ricche e avvincenti, soprattutto dopo l’arrivo di Genoveva.



Coma sappiamo, già da tempo, l’anziana istitutrice ha sempre odiato le coppie che si amano e i bastoni tra le ruote sono la sua specialità. Così deciderà di comportarsi allo stesso modo con l’avvocato che la Salmeron vorrebbe accalappiare.

Mentre Santiago si recherà a fare visita a Genoveva per offrirle aiuto e farle avere i soldi di cui ha bisogno, Ursula si recherà dall’avvocato, per metterlo al corrente di tutto ciò che ha fatto la vedova di Samuel Alday.

Felipe caccerà via dalla sua casa Ursula

Genoveva è stata accolta con ogni onore ad Acacias e niente si saprà di lei, finchè non tornerà con un nuovo marito. La donna era in realtà tornata nel ricco quartiere, per vendicarsi di tutti i borghesi che non avevano aiutato Samuel nel bisogno.

Le anticipazioni della soap spagnola, relative agli episodi dal 22 al 28 marzo

mostrano che Ursula, rivale di Genoveva, non tollererà di essere superata dalla signora e perdere il suo prestigio. Felipe era stato attratto dalla Salmeron e la Dicenta la denigrerà ai suoi occhi.

Ursula informerà il vedovo di ogni sopruso, inganno e dellefalsità che Genoveva gli aveva raccontato, durante gli anni in cui le era stata domestica e amica. Insomma lo informerà che la donna è molto crudele.

L’avvocato, a cui sono sempre piaciute le donne e nel caso in questione si sarà innamorato di Genoveva non crederà alle parole della vecchia insegnante. Non solo, Felipe la caccerà via dalla sua casa e anche da Acacias. La Dicenta se ne andrà davvero?

Santiago vuole il denaro di Genoveva per andarsene con Marcia

Santiago però chiederà a Genoveva il denaro, egli ha infatti deciso di lasciare Acacias insieme alla sua Marcia. La Salmeron non vedrà bene che l’uomo lasci il ricco quartiere e si rifiuterà di aiutarlo.

Contemporaneamente Cinta, dopo avere ricevuta un’allettante proposta di lavoro, avvertirà la sua famiglia. La giovane avrebbe dovuto esibirsi e recitare in un teatro, nonostante i grandi problemi con Emilio.

Le anticipazioni di Una vita dal 22 al 28 marzo2021 mostrano che Camino e Maite sono talmente unite da giungere vicine a baciarsi. Santiago intanto tornerà a casa malconcio.

Marcia capirà subito che è accaduto qualcosa, il giovane però non dirà nulla. Tornando a Camino e Maite, accomunate dall’arte, vedremo le loro labbra che si sfiorano.

Maite chiederà a Felicia, madre di Camino, che la figlia possa frequentare scuole di un certo livello e per accedervi la possa frequentare e avere una buona preparazione.

