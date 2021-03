Beautiful rumors americani: il nuovo amore di Steffy

John “Finn” Finnegan, come narrano i rumors americani, è il medico, che Steffy Forrester ha scelto come padre del figlio che sta attendendo. In realtà, non è questa la verità, il test sul DNA è stato manomesso, proprio per fare in modo che i due divengano una coppia.

Beautiful rumors americani: Steffy sposerà il dottor John “Finn”

Non è la prima volta e certamente accadrà ancora che in Beautiful si formino o si distruggano coppie. Fidanzati e amanti sono abituali per gli autori della soap. Steffy ci dimostrerà con quanta velocità arriverà al matrimonio.

La sorella di Thomas incontrerà l’amore nel medico che manipolerà il test sul DNA del suo futuro figlio. Il loro è stato un amore a prima vista, nonostante ci sia stato un tradimento, la coppia giungerà all’altare.

D’altra parte Thomas non riesce a smettere di amare Hope, anche se farà il possibile per dimostrare a tutta la famiglia di essere cambiato.

Chi è veramente l’uomo che Steffy sposerà?

Grazie alla storyline tra la figlia di Ridge e Finn, conosceremo meglio il medico e la sua vita passata, nasconderà qualche mistero? Da poco entrato nel cast di Beautiful, l’intrigante medico sarà figlio di qualche altro protagonista noto?

Bill Spencer ha saputo di avere figli adulti, già due volte, Storm Logan ha conosciuto Flo quando non era esattamente una bambina. Finn potrebbe essere figlio di Quinn Forrester.

Vari indizi riportano il medico come figlio della donna, dal misterioso e turbolento passato. Nel chiedere la mano a Steffy, Finn le ha regalato, come pegno d’amore, un anello che era appartenuto a sua madre.

Il medico l’ha conservato in attesa di incontrare la donna giusta. Quinn divenne madre di Wyatt, ancora giovanissima. Fu lo stesso Bill a darle i soldi perchè ella si recasse a Las Vegas per abortire.

Sta di fatto che le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane mostrano che la signora Forrester tornerà in scena. Ci sarà anche Shauna Fulton, madre di Flo Logan.

