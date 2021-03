Chi è Giovanni Scifoni? Età, carriera e vita privata dell’attore

Ecco chi è Giovanni Scifoni, età, carriera e vita privata del noto attore

Giovanni Scifoni è un attore, scrittore, regista teatrale, drammaturgo e conduttore televisivo.

Il noto attore è nato il 23 maggio 1976 a Roma, manifestò la sua grande passione per la recitazione e l’arte sin da quando era giovanissimo. Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica iniziò una serie di tournée teatrali al fianco di personaggi molto noti e importanti.

Tanti i ruoli che ha interpretato, sia in televisione che a teatro. Giovanni Scifoni approdò al cinema nel 2003 con La Meglio Gioventù, due anni dopo ha recitato nella mini serie Mio Figlio. Nel 2008 l’attore ha recitato nel film Io non dimentico, lo abbiamo anche visto in Don Matteo. Scifoni ha fatto parte del cast della terza stagione di Un Caso di Coscienza, nel 2010 ha invece recitato in Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi. Lo abbiamo visto anche nella nota fiction Un medico in famiglia, nel 2012 è invece apparso in L’Ultimo Papa Re.

Tanti altri sono i ruoli che ha interpretato in vari film e fiction come: Purché finisca bene, A testa alta – i martiri di Fiesole, Un passo dal cielo, Una pallottola nel cuore, Squadra Antimafia 7 e altri ancora.

Giovanni Scifoni ha condotto Beati Voi nel 2017, ha anche preso parte nei panni di autore ad alcune puntata de Le Iene. Nel 2020 ha fatto parte della fiction di successo Doc – nelle tue Mani con Luca Argentero e Pierpaolo Spollon. Ha fatto anche il suo debutto su RaiPlay con il suo spettacolo originale La mia Giungla.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attore è sempre stato molto riservato, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che è convolato a nozze nel 2005 con la moglie Elisabetta. Dal loro amore sono nati tre figli.

