Isola dei famosi, Ilary Blasi e Zorzi gaffe alla Mara Venier: spoilerano Parasite Island

Tommaso Zorzi e Ilary Blasi spoilerano Parasite Island ai naufraghi: lo stesso errore di Mara Venier nelle scorse edizioni

Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei famosi 2021 sono giunte gaffes “alla Mara Venier” ai tempi di playa desnuda delle scorse edizioni. A commetterla, è stato Tommaso Zorzi, che si è lasciato sfuggire per poco facendo sapere l’esistenza di Parasite Island agli altri naufraghi. Quest’ultimi, infatti, non sanno affatto della presenza un’altra spiaggia con Fariba e Ubaldo, poiché deve rimanere segreta come da regolamento. Fortunatamente, però, l’opinionista si è tappato la bocca e il collegamento era già giuso. E’ intervenuta poi Ilary Blasi che ha bacchettato l’opinionista per aver fatto un “quasi” spoiler.

A quanto pare, però, anche la padrona di casa ci è cascata come Zorzi. Dopo la prova di abilità vinta da Burinos con Daniela Martani, che è passata ai Rafinados, Ilary ha annunciato il cambio di squadra di Brando, uscito perdente: “Tu farai parte dei Burinos, caro Brando. La tua vita tra i Rafinados ha avuto una breve durata come Ferdinando su l’isola Parasite Islan…“.

"Brando la tua vita nei Buriños è stata molto breve, come Ferdinando a Parasit…" Ilary!????? #Isola ?? pic.twitter.com/H2exYkCGrv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 22, 2021

La conduttrice però è riuscita a fermarsi in tempo, pronunciando soltanto metà frase. Quindi, nessun naufrago pare aver sentito ciò che ha detto Ilary. Forse, a causa del malfunzionamento dell’audio o di un ritardo dovuto al collegamento tra Italia-Honduras? Chissà, qualsiasi sia la causa, è stata sicuramente la salvezza dal una gaffe a dir poco eclatante.

